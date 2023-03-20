²¿¤¬ºîÆ°¤¹¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¥Ü¥¿¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢³§¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¤·¤Þ¤¹¤«? yama.sh¤µ¤ó(@c_yamax)¤Ï¼«Âð¤Ë¤¢¤ëÆæ¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¤½¤Î»þ¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤¬¾×·âÅª¤¹¤®¤ë¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Î¥Ä¥¤¡¼¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£Íá¼¼¤Ë²¡¤·¤¿¤³¤È¤¬Ìµ¤¤¥Ü¥¿¥ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë¤¤¤ë¿Í¤ò¸Æ¤Ö¥Ü¥¿¥ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡£¤µ¤Ã¤­ºÊ¤ò¸Æ¤Ö¤¿¤á¤Ë½é¤á¤Æ²¡¤·¤¿¤é¡¢ºÊ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆSECOMÍè¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£(@c_yamax¤è¤ê°úÍÑ)(@c_yamax¤è