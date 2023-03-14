28日に日本代表と対戦！ コロンビア代表がメンバー発表…ハメスやファルカオら25名を招集
コロンビアサッカー連盟（FCF）は13日、3月の国際親善試合に臨むコロンビア代表メンバーを発表した。
今回の代表メンバーには、DFダビンソン・サンチェス（トッテナム／イングランド）やMFハメス・ロドリゲス（オリンピアコス／ギリシャ）、FWラダメル・ファルカオ（ラージョ・バジェカーノ／スペイン）ら主力が順当に選出。また、フランクフルトで日本代表MF鎌田大地と共にプレーするFWラファエル・サントス・ボレも名を連ねた。一方、リヴァプール所属のFWルイス・ディアスは負傷の影響で招集外となった。
コロンビア代表は24日に韓国の蔚山にてユルゲン・クリンスマン新監督が就任した韓国代表と対戦。その後、28日に大阪の『ヨドコウ桜スタジアム』で開催されるキリンチャレンジカップ2023にて日本代表と相見える。なお、日本代表戦は19時20分キックオフ予定。試合の模様は日本テレビ系列にて全国生中継されることとなっている。
発表されたメンバー25名は以下の通り。
▼GK
アルバロ・モンテーロ（ミジョナリオス）
カミーロ・バルガス（アトラス／メキシコ）
デビス・バスケス（ミラン／イタリア）
▼DF
アレクシス・ペレス（ギレスンスポル／トルコ）
カルロス・クエスタ（ヘンク／ベルギー）
ダニエル・ムニョス（ヘンク／ベルギー）
ダビンソン・サンチェス（トッテナム／イングランド）
デイベル・マチャド（RCランス／フランス）
ジョン・ルクミ（ボローニャ／イタリア）
フアン・ダビド・モスケラ（ポートランド・ティンバーズ／アメリカ）
ホアン・モヒカ（ビジャレアル／スペイン）
▼MF
ディラン・ボレロ（ニューイングランド・レボリューション／アメリカ）
ハメス・ロドリゲス（オリンピアコス／ギリシャ）
ジェフェルソン・レルマ（ボーンマス／イングランド）
フアン・フェルナンド・キンテーロ（アトレティコ・ジュニオール）
ホルヘ・カラスカル（CSKAモスクワ／ロシア）
ケビン・カスターニョ（リオネグロ・アギラス）
マテウス・ウリベ（ポルト／ポルトガル）
ネルソン・パラシオ（アトレティコ・ナシオナル）
ディエゴ・バロイェス（タジェレス・デ・コルドバ／アルゼンチン）
ラダメル・ファルカオ（ラージョ・バジェカーノ／スペイン）
ジョン・アリアス（フルミネンセ／ブラジル）
ジョン・デュラン（アストン・ヴィラ／イングランド）
ヨハン・カルボネーロ（ラシン・クラブ／アルゼンチン）
ラファエル・サントス・ボレ（フランクフルト／ドイツ）