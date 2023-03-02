警視庁は１日、タレントマネジメント会社の実質経営者の男（３７）（千代田区）を児童福祉法違反（淫行させる行為）容疑で逮捕したと発表した。逮捕は２月２７日。発表によると、男は２０２０年１０月〜２２年５月、自身が担当するアイドルグループで活動していた女性（１８）が当時、１８歳未満だと知りながら「性交に応じなければグループ内で立場を失う」などと言い、千代田区のマンションなどでわいせつな行為をした疑い。