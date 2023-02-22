ショートムービープラットフォーム「TikTok（ティックトック）」を運営する中国ByteDanceは、スマートフォンやタブレット端末のみならず、テレビの大画面でもTikTok動画を楽しめる「TikTok TV」アプリを日本で提供開始しました。 ↑「TikTok TV」アプリの画面イメージ   これまでTikTokは主にスマートフォンやタブレット端末で楽しまれてきました。新たなTikTok TVアプリは、家庭用のテレビでTikTokを視聴するために作られた