元SKE48でタレントの大場美奈が28日、自身のツイッターを更新し、福岡ソフトバンクホークスの石川柊太投手と結婚したことを報告した。【画像】手書きで報告！石川柊太＆大場美奈が結婚発表書面で「この度、石川柊太と大場美奈は入籍したことをご報告させていただきます」と伝え「これからは温かく優しさにあふれ、笑顔の絶えない幸せな家庭を2人で築いていきます」と決意を記した。その上で「皆様の応援、支えがあってこその