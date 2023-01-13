日向坂46の影山優佳（21）が元サッカー日本代表の内田篤人氏のDAZNの冠番組「内田篤人のFOOTBALLTIME」にゲスト出演。今年の推し選手を紹介すると内田氏が驚いた場面があった。今年の推し選手について影山は「挙げたらキリがないんですよ」と話すと内田氏から「キリがないなら切れ」とツッコミを入れられた。スタッフから「推しを絞ってください」と要望があり、影山は妥協して1人に絞ったことも笑いながら明かした。影山