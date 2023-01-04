米女優ミーガン・フォックス（36）が“女子”を限定とした「恋人募集中」のメッセージをSNSに投稿した。胸元を露わにしたセクシーなキャミソール姿で挑発的な視線を送るミーガンにファンは「私を選んで」と殺到。これには婚約者のマシン・ガン・ケリー（32）も反論した。うまくいっていると言われていた2人だが、ミーガンは婚約者へ不満を募らせていたのだろうか。【この記事の他の写真を見る】【この記事の動画を見る】モコモコし

◆「恋人募集中」のメッセージを投稿？