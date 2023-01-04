エムバペがNBAコートに登場米プロバスケットボール（NBA）ネッツの渡邊雄太は2日（日本時間3日）、本拠地ニューヨークのスパーズ戦に途中出場し、139-103の12連勝に貢献した。W杯で得点王に輝いたフランス代表FWキリアン・エムバペが生観戦。試合後にロッカールームを訪れ、ネッツ選手たちと握手した。球団公式が動画を公開すると、日本人ファンに衝撃を与えていたが、海外ファンからも「素晴らしい」と注目を浴びている。エム