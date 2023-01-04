退職金の使い方はどうする？会社員にとって退職金は大切なお金ですが、厚生労働省による調査では2003（平成15）年の大卒男性の退職金平均は定年の場合で2499万円、2008（平成20）年には定年で2323万円、2013（平成25）年には1941万円、2018（平成30）年は1788万円（修正前）と残念ながら下がり続けています。そして減額されることなく退職金を受け取ることができた世代であったとしても、その使い方を誤ると悲惨な老後を迎えてしま