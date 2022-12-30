米メディアも続投を報道日本サッカー協会は28日、カタール・ワールドカップ（W杯）で日本代表をベスト16に導いた森保一監督の続投を発表した。米メディアはW杯での森保監督を象徴する粋な写真を用いて報道。海外ファンから「ドイツは震えているだろう」「手腕が認められた」といった反響が寄せられている。海外メディアも「森保・続投」を報じた。使われたのは、日本らしい写真だった。スタンドのファンに向かって深々と頭を下