Seria(セリア)で、大人可愛いデザインのランチョンマットをゲット♪驚くほど高見えするので、出会えたら即買い推奨ですよ。出典：https://www.shutterstock.com/ja/image-photo/fried-fish-sandwich-fresh-vegetable-garnish-90065122ランチョンマット ベリー＆チェリーとは？Seria(セリア)のランチョンマット ベリー＆チェリーには、2柄のうち1枚が入っていますよ。今回ご紹介するのは、青いギンガムチェックにさくらん
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