同志社大は１２日までに、部員４人が準強制性交罪で逮捕・起訴され活動停止中のアメリカンフットボール部を３カ月の活動停止処分にすると決定し、大学のウェブサイトで発表した。同部は「無期限での活動停止」を表明した９月９日から自主的に活動を停止したため、活動停止は１２月８日までとなり、１２月９日から活動再開が可能となる。 決定は、同大の植木朝子学長名で「本学学生の逮捕・起訴を受け、今後の対応につい