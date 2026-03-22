「こうゆう形で生徒の命を亡くしてしまうということに関しましては､悔やんでも悔やみきれないですし、どういうふうにしたらこの悲しさを表現できるのかもわからないぐらい､非常につらい気持ちでおります｡本来なら命の大切さであるとか､生きることを生徒たちに伝えなければならない研修旅行の中で､今回こういう形で生徒たちの心を傷つけた状態のまま､研修旅行が終わってしまうのは､本当に残念で残念で仕方がございません」3月17日、