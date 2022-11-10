「伊藤久右衛門監修 ほうじ茶テリーヌショコラ」がイチオシ！どのような商品ですか？2022年11月1日に新発売された「伊藤久右衛門監修 ほうじ茶テリーヌショコラ」。価格は税込み248円です。イチオシポイントはココ！バタースコッチとクリーミーなキャラメルアイス、アーモンドの贅沢な組み合わせです。 甘くねっとりした食感とほうじ茶の香り・味を楽しめるテリーヌ仕立てのショコラです。ほうじ茶とホワイトチョコの相性が抜
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