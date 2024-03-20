セブン-イレブン』新作がっつりグルメをご紹介！今週は「鶏ガラ醤油の餡だく天津飯」、「明太子と大葉のクリームパスタ」などが登場！【セブン-イレブン】新作がっつりグルメ5選鶏ガラ醤油の餡だく天津飯鶏ガラ醤油の旨味を感じる餡たっぷりの天津飯。《発売日》3月19日（火）以降順次発売《価格》460円（税込496.80円）《カロリー》667kcal《販売地域》北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、埼玉県、千葉県、東京都