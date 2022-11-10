日本ハム・石川亮捕手（２７）とオリックス・斎藤綱記投手（２５）の１対１の交換トレードが成立し、１０日、両球団から発表された。斎藤は北海道札幌市出身の道産子左腕。北照高から１４年ドラフト５位でオリックスに入団した。２０年は自己最多３２試合に登板し１勝１敗４ホールド。今季は５試合の登板にとどまったが、ウエスタン・リーグではチームトップの５０登板で１勝２敗、防御率２・４１と好成績を残していた。日本ハ
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