今季24発のビシェットと32登板の菊池雄星を交換要員にあげている今季92勝70敗でア・リーグ東地区2位となるも、ワイルドカード（WC）シリーズでマリナーズに屈したブルージェイズ。チームの課題解消へ、地元メディア「ヤフースポーツ・カナダ」はエンゼルス大谷翔平投手のトレードでの獲得を進言した。交換相手に挙げているのは今季189安打＆24本塁打をマークしたボー・ビシェット内野手と菊池雄星投手。1年しか保有できない大谷