【ワシントン共同】米民主党のペロシ下院議長の広報担当者は28日、サンフランシスコにあるペロシ氏の自宅に何者かが侵入し、夫が暴行を受けたと発表した。夫は病院で治療を受けている。侵入者は拘束され、動機は調査中としている。