【AFP＝時事】フランス農業省は27日、首都パリ近郊で狂犬病の犬が確認されたと発表した。数人がかまれたという。フランスでの狂犬病の確認はまれ。農業省の発表によると、狂犬病の犬が確認されたのは、パリ南方エソンヌ（Essonne）県エブリークールクーロンヌ（Evry-Courcouronnes）の保護施設。ハスキーの雑種だという。犬が隔離される前に数人がかまれたが、パスツール研究所（Pasteur Institute）の狂犬病対策センターで直