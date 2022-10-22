フィギュアスケート・スケートアメリカフィギュアスケートのグランプリ（GP）シリーズ第1戦スケートアメリカが21日（日本時間22日）、米マサチューセッツ州ノーウッドで行われ、ペアのショートプログラム（SP）では39歳のディアナ・ステラートと30歳のマキシム・デシャン組（カナダ）が73.05点で2位発進した。米地元紙は「キャリアは20代前半で終わる必要はない」と報道。2022年世界選手権を制したアレクサ・クニエリム、ブラン