20¿Í¤Î³ØÀ¸¤¬ºî¤ê¾å¤²¤¿EV(ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö)¤¬¤ï¤º¤«1.461ÉÃ¤Ç»þÂ®100km¤ËÅþÃ£¤·¡¢À¤³¦ºÇÂ®¤Ç¤¢¤ë¤È¥®¥Í¥¹¥ï¡¼¥ë¥É¥ì¥³¡¼¥º¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Students break acceleration world record | News | Oct 6, 2022 | University of Stuttgarthttps://www.uni-stuttgart.de/en/university/news/all/Students-break-acceleration-world-record/GreenTeam - World Record - 0-100km/h - 1.461s - YouTube¥É¥¤¥Ä¤Ë¤¢¤ë¥·¥å¥È¥¥¥Ã¥È¥¬¥ë¥ÈÂç³Ø¤Î