米紙が白熱するア・リーグMVP論争に着目米大リーグ・エンゼルスの大谷翔平投手は34本塁打、投げては15勝と今季も二刀流の躍動。61本塁打のアーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）とともにア・リーグMVP候補に名を連ねている。白熱するMVP論争に米紙が注目。将来的な「ショウヘイ・オオタニ賞」の設立までも求めている。昨季は満票でア・リーグMVPを獲得した大谷。今季も低迷するチームの中で輝きを放っているが、MVPはジャッ