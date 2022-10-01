「西武３−１ソフトバンク」（１日、ベルーナドーム）優勝マジック「１」で迎えたソフトバンクだが、サヨナラ負け。２年ぶりリーグ制覇の夢は、２日ロッテ戦（ＺＯＺＯ）に持ち越しとなった。九回に柳田の起死回生の同点ソロ。引き分けか勝ちで優勝が決まるソフトバンクだったが、一発に沈んだ。同点の十一回、２死一塁から山川に痛恨のサヨナラ２ラン被弾。その瞬間、優勝は２日の最終戦に持ち越しとなった。打たれた藤井