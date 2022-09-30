◇パ・リーグソフトバンク5ー1楽天（2022年9月30日楽天生命）ソフトバンクは先発の和田が5回1失点の好投で史上50人目のNPB通算150勝を達成。打線も0―0の4回に3点を先制するとリードを守りきって5―1で勝利して連勝。優勝マジックを「1」にした。2位オリックスがロッテに勝利したため、この日の胴上げはお預けになった。午後9時5分に先に試合を終えたソフトバンク。試合終了直後にオリックスがロッテに同点に追いつかれ