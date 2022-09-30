２４時間利用できるフィットネスジムが東海地方で増えている。空き時間で手軽に使える業態が、若年層を中心に人気を集めているためだ。運営企業は、利用料金の低価格化やサービスの差別化を図り、ユーザーの定着を狙う。（中島幸平） ■“はしご”も可能 ＦＩＴ―ＥＡＳＹ稲沢公園前店（愛知県稲沢市）には、様々な部位の筋肉を鍛えるトレーニングマシンなど約４０台の機