およそ24年ぶりに円相場が一時1ドル＝145円台になったことをうけて、22日午後、財務省の神田財務官が取材に応じ、為替介入に踏み切ったことを明らかにしました。財務省の神田財務官は22日午後、記者団に対し、「政府としてこうした過度な変動を憂慮しており、先ほど断固たる措置にふみきったところであります」と述べ、為替介入を行ったと明らかにしました。為替相場は1ドル＝146円に迫っていましたが、142円台まで円高にふれまし