¥í¡¼¥¼¥ó¥¿¡¼¥ëµ­¼Ô¤¬¡ÖÍ¥¾¡Áè¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤¬¹¥¤Þ¤·¤¤¡×¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï2Ç¯Ï¢Â³MVP¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¥·¡¼¥º¥ó¤â½ªÈ×¤È¤Ê¤ê¡¢¥ä¥ó¥­¡¼¥¹¤Î¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¤Î¡ÈMVPÏÀÁè¡É¤â¤è¤êÇ®¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤Îµ­»ö¤Ç¡¢¥±¥ó¡¦¥í¡¼¥¼¥ó¥¿¡¼¥ëµ­¼Ô¤¬¡¢³ÆMLBÉ½¾´¤ò¥é¥ó¥¯ÉÕ¤±¡£MVP¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£Á´ÊÆÌîµåµ­¼Ô¶¨²ñ¡ÊBBWAA¡Ë¤ÎÅêÉ¼¸¢¤ò»ý¤Ä¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬·èÃÇ