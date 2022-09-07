かつて製塩業が盛んだった岡山県倉敷市の児島地区の歴史をＰＲしようと、地元の料理店がつくった塩田をイメージした“白いカレー”が人気を集めている。通常のカレーからかけ離れた見た目がＳＮＳでも話題となり、新たなご当地グルメとしての定着に期待がかかる。（松田卓也） カレーの商品名は「児島塩田キーマカレー」。同市児島駅前の料理店「ア