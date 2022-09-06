9月4日の対中日戦で51号2ランを放ったヤクルト・村上（写真・時事通信）9月4日、プロ野球セ・リーグ、中日対ヤクルト戦。中日が6対3でヤクルトを降し、対戦成績は中日が12勝9敗でヤクルトに勝ち越している。一方、この試合でヤクルト・村上宗隆は51号2ランを放ち、打率.341、打点125（9月4日時点・以下同）となった。三冠王まっしぐらだ。中日は目下、セ・リーグ最下位をひた走る。そんななか、9月5日にベースボール専門メディ