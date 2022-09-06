ナスは90％以上が水分。瑞々しさが特徴の夏野菜ですが、いつの間にかしなびてしまった！という経験はありませんか？実は、しなびてしまったナスは、簡単に元の状態に戻すことができるんです。 【画像】あんなにしなびたナスが…水に浸すだけで！（写真6枚） 農業を営むしんさん（@sinyasai）が教えてくれるナスの豆知識が超役立つと話題になりました。 こんなにしなしなになったナスが…… 水に浸すだけでナ