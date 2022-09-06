パッケージングを見直し2列目席の空間が拡大した新型「シエンタ」トヨタのコンパクトミニバン「シエンタ」が2022年8月23日、フルモデルチェンジしました。シエンタは同ジャンルのホンダ「フリード」との熾烈な販売競争を繰り広げ、直近はフリードの販売台数が優位でしたが、新型登場で逆転もあり得そうです。しかしシエンタが刷新しても、デビュー6年が経過したフリードにもまだ優位点があるといいます。違いは「広さ」