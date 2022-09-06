電車への乗降時は、段差や隙間などから子どもの転倒などベビーカーの事故が起きやすいポイントです。上の子が先に降りてしまい、ベビーカーを押して焦って降車しようとする女性を、そばにいた男性がさりげなく助けてくれ、そのまま立ち去っていく。そんなエピソードを、イラストレーター&エッセイストの星田つまみ（@Ririshiku_Uruou）さんが漫画で再現しました。見知らぬ親切なお兄さん、男前過ぎます！【漫画】前のめりにな