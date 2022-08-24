リスクモンスターは8月24日、第11回「金持ち企業ランキング」調査結果を発表した。同調査は、 2022年7月1日時点で開示されていた2021年4月期決算以降の最新決算に基づき算出したNetCashを比較したもの。トップ3は前回と同様で、第1位「任天堂」（NetCash1兆2,065億円）、第2位「信越化学工業」（同1兆824億円）、第3位「ファーストリテイリング」（同7,020億円）となった。業種別では、上位20社のうち製造業が13社ランクインしてお