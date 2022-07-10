7月1日に中国返還25周年を迎えた香港で、習近平中国国家主席を迎えての記念式典や李家超（ジョン・リー）行政長官就任式へのメディアの取材が大幅に制限されていたことが明らかになった。ジャーナリストのブラックリストを作成し、記念式典会場への入場を禁止する措置をとっており、取材制限を受けたメディアの中には日本の報道機関も含まれている。1997年の英国統治下で行われた香港返還記念式典では世界中から1000人以上のジ