¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¤È¤é¤Î¤¢¤Ê¡×¤¬½©ÍÕ¸¶¤ä¿·½É¡¢¤Ê¤ó¤Ð¡¢ÇßÅÄ¤Ê¤É¼çÍ×5Å¹ÊÞ¤ÎÊÄÅ¹¤ò¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¹ðÃÎ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë28Ç¯´ÖÅ¹ÊÞ¤ò¹½¤¨¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÏÊ£¿ôÅ¸³«¤â¤·¤Æ¤¤¤¿½©ÍÕ¸¶¥¨¥ê¥¢¤«¤é¤Î¡ÖÅ±Âà¡×¤Ï¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤âÂç¤­¤¯¡¢Æ±¿Í»ï¶È³¦¤Ë¤Ï¾×·â¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬µ¯¤­¤¿¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£¡ÊÊ¸¡§Ãë´Ö¤¿¤«¤·¡Ë¶ÈÀÓ¸«¹þ¤ß¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä¡ÄÆ±¼Ò¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢À¿¤Ë¾¡¼ê¤Ê¤¬¤é2022Ç¯8·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤Æ¡¢½©ÍÕ¸¶Å¹A¡¢¿·½ÉÅ¹¡¢ÀéÍÕÅ¹¡¢¤Ê¤ó