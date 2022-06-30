「うまい棒」が12円になった。いつものお弁当がワンコインで買えなくなった――。食事するたび、間食するたびに感じる、物価の高騰。食べなれたお菓子やお弁当を買って「これって具が減ってない？」なんて思ったことがある人も、いるかもしれない。ツイッターユーザーの金属細工師（＠yuuhirano0207）も、その一人だ。2022年6月28日、金属細工師さんは購入したお弁当の写真と共に、あるつぶやきを投稿。9万7000件以上のいいね（30