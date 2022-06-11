（credit:Instagram@justinbieber）歌手のジャスティン・ビーバーさんが顔面が半分麻痺しているとInstagramで報告したことで、ファンを驚かせています。右側半分が動かないことを動画で写し、これから療養するので応援してほしいと呼びかけていました。 この投稿をInstagramで見るJustin Bieber(@justinbieber)がシェアした投稿「ラムゼイ・ハント症候群」に苦しんでいることを明かしたジャスティン。ウィルスが耳の神経を攻