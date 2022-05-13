2013年のキングオブコントを制したお笑いコンビ「かもめんたる」の槙尾ユウスケ（41）が12日放送のテレビ東京系「じっくり聞いタロウ〜スター近況（秘）報告〜」（木曜深夜0・00）に出演。現在の月収を明かした。賞レースで優勝すればその後の活躍が約束されたも同然に見えるが、現在週5で副業。コロナ禍の影響もあって、ここ3カ月の月収は「13万、4万、22万」と打ち明けた。優勝後、MAX月収は「一番多い時は賞金とかいろい