ゴディバ監修「Uchi Cafe×GODIVA ドゥーブルショコラ」(ローソン)ローソンは4月26日、高級チョコレートブランド「GODIVA(ゴディバ)」監修によるコラボスイーツ「Uchi Cafe×GODIVA ドゥーブルショコラ」「Uchi Cafe×GODIVA ショコラパルフェ」を発売する。【同日発売】ローソン×なにわ男子“爽やかでカワイイ”コラボアイス「Patisserie NANIWA ソーダアイスパフェ」 ゴディバ監修「Uchi Cafe×GODIVA ショコラパルフェ」(ロー