北朝鮮で、食糧が底をついた家を指す「絶糧世帯」が続出している。穀倉地帯の黄海南道（ファンヘナムド）の甕津（オンジン）のある農場では、半数が絶糧世帯に陥ったと、米政府系ラジオ・フリー・アジア（RFA）が現地の情報筋の話として伝えているが、山がちで農地の少ない両江道（リャンガンド）はより状況が深刻なようだ。現地のデイリーNK内部情報筋は、道内の農村では平均して10世帯のうち1〜2世帯が絶糧世帯で、4〜7世帯が1日