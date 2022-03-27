FIFAワールドカップカタール2022への出場を逃したイタリア代表に対するスイス代表サポーターの煽りが話題を呼んでいる。スイス代表とイタリア代表は欧州予選グループCで同居。直接対決は2度ともドローに終わると、最終節でイタリア代表が北アイルランド代表と引き分け、5勝3分のスイス代表が首位で本戦進出を決めた。さらに、2位でプレーオフに回ったイタリア代表は、24日に行われた準決勝で北マケドニア代表に0−1で敗れ、2大