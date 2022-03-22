◇第94回選抜高校野球大会第4日第1試合1回戦国学院久我山4−2有田工（2022年3月22日甲子園）第94回選抜高校野球大会第4日は22日、阪神甲子園球場で1回戦が行われた。第1試合では11年ぶり4回目出場の国学院久我山（東京）が初出場の有田工（佐賀）を4-2で下した。雨でしっとりと湿ったグラウンドの上で、イチロー氏の教え子が躍動した。国学院久我山は初回、2死一、三塁の好機に5番・大野が左前適時打を放って先制。3回
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