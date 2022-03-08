Luke Miani/Ian Zelbo今晩（9日午前3時）にアップルの「最高峰を解禁。」イベントを控えているなか、その場でiPhone 13およびiPhone 13 miniの新色グリーンが発表されるとの噂が伝えられています。もし本当であれば、2021年4月にiPhone 12およびiPhone 12 miniの新色パープルが発表されたことと、ほぼ同じタイミングとなります。これはテック系YouTuberのLuke Mianiが、事情に詳しい関係者の話として述べていることです。ほか、噂