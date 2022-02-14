4月から、体外受精などの不妊治療が公的医療保険の適用範囲となる予定です。いま保険の対象となっている主な不妊治療は、子宮や精管に異常があるなど、不妊の原因となる症状の検査・治療。4月以降はこれらに加えて、人工授精や体外受精、顕微授精などでも新たに保険が使えるようになる見通しです。ひとくちに不妊治療といっても数多くの種類の治療がある上、治療に使用する器具・薬など協議は多岐にわたり、厚生労働省の中央社