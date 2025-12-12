合コンでは時に「人数あわせ」のため、彼氏ありの女性が参加することがあります。彼氏ありだとしても新しい恋を探しに来ているのなら良いのですが、厄介なのはその気もなくただ冷やかしに来ている場合。そこで今回は10代から30代の独身男性183名へのアンケートを参考に「合コンに来ている女子が『本当は彼氏ありかなしか』を見破る方法９パターン」をご紹介します。【１】なぜか女性幹事がその子の分まで飲み代を払う「完全に人数