自動運転EVバス分野で世界をリードする株式会社マクニカと沖縄県読谷村でラグジュアリーな滞在を提供する「星のや沖縄」は、2026年2月に自動運転実証実験（自動運転レベル2）を実施いたします。本実証では、施設内における自動運転EVバス＊1の運行を通じて、お客様の体験価値や従業員満足度の向上を図るとともに、施設全体の価値をより一層高めることを目的とした新たなサービスモデルの構築に向けた検証を行い