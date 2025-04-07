ニューストップ > プレスリリース > 人気ゲーム「三國志8 RENAKE」とコラボ 4月14日にシングルカスクを発… 世界初 イベント 歴史 i8 絵画 留年 テクモ 富山県 トレンド こちらは、「PR TIMES」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「PR TIMES」までご連絡をお願い致します。 PR TIMES 人気ゲーム「三國志8 RENAKE」とコラボ 4月14日にシングルカスクを発売 2025年4月7日 12時0分 リンクをコピーする 若鶴酒造株式会社若鶴酒造株式会社（所在地：富山県砺波市三郎丸 代表者：稲垣貴彦）は、株式会社コーエーテクモゲームスが手掛ける人気の歴史シミュレーションゲーム『三國志8 REMAKE』とコラボレーションしたウイスキーを発売いたします。4月14日(月)のリリース第四弾では、ゲームに登場する「小喬」のグラフィックをラベルにあしらった「シングルカスク三郎丸 小喬 ＃21 記事を読む おすすめ記事 野村萬斎×羽生結弦 ラジオで春のビッグ対談 ３月に「ボレロ」「ＳＥＩＭＥＩ」で初コラボ 2025年4月3日 18時33分 岡本和真「一刻も早く」連敗脱出へ ９試合連続安打＆得点圏打率４割も亀井コーチは４番のさらなる上昇予告 2025年4月8日 5時0分 みちょぱ、しなこプロデュース商品ランクインに悔しさ滲ます「話題のしなこちゃんには勝てない」 2025年4月8日 16時19分 【大学野球】兄は総合格闘家 大院大のエドポロ・ケイン、マルチ安打で８球団スカウト陣うならせた 2025年4月6日 6時0分 美少女プラモ「創彩少女庭園」より「薬師寺久遠【桃桜高校・制服】」が4月8日より予約開始！「ドリーミングスタイル ダイヤモンドヒロイン」も同日予約開始 2025年4月7日 18時33分