若鶴酒造株式会社若鶴酒造株式会社（所在地：富山県砺波市三郎丸 代表者：稲垣貴彦）は、株式会社コーエーテクモゲームスが手掛ける人気の歴史シミュレーションゲーム『三國志8 REMAKE』とコラボレーションしたウイスキーを発売いたします。4月14日(月)のリリース第四弾では、ゲームに登場する「小喬」のグラフィックをラベルにあしらった「シングルカスク三郎丸 小喬 ＃21