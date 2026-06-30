富山県と長野県を結ぶ世界有数の山岳観光ルート「立山黒部アルペンルート」(運営：立山黒部貫光株式会社、本社：富山県富山市)は8月11日「山の日」を含む8月8日(土)～11日(火・祝)の4日間、室堂ターミナル屋上にて、山に親しむイベント「山の日デイズ」を開催します。全線開業55周年を迎える今年は、ヨガイベント「ゆるり雲上ヨガ」をはじめ、小学生向け教室やトークイベントなど多彩なプログラムを展開します。









【山の日デイズについて】

「山の日デイズ」は、2016年に制定されて今年で10回目を迎える国民の祝日「山の日」の趣旨である「山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する」ことをテーマとしたイベントです。登山や立山の自然・歴史をより深く知りたい人から、気軽に山を楽しみたい人まで幅広く楽しめます。会場には、ゆったり過ごせるリラックススペースを設けるほか、生ビールや水出しコーヒーを販売するブースなども出展します。





名称 ：2026 立山黒部・なつたび「山の日デイズ」

開催期間：2026年8月8日(土)～11日(火・祝)

開催場所：室堂ターミナル屋上

開催時間：10:00～14:30(ブース出展)

※イベント開催時間は各日スケジュール参照

参加費 ：無料 ※会場までの運賃は別途必要

備考 ：雨天時は屋上でのイベントは中止、一部は立山自然保護センターにて実施

詳細 ：2026 立山黒部・なつたび

https://www.alpen-route.com/enjoy_navi/summer





山の日デイズ(イメージ)





山の日デイズ2025年実施の様子





【主なイベント】

■登山や立山の自然・歴史を学べるイベント

8月8日(土)11:00～11:30：富山県山岳警備隊トークイベント「入山前に遭難していませんか？」

8月8日(土)・9日(日)12:00～12:30：立山の歴史と信仰に触れる！立山まんだら解説

8月9日(日)13:00～15:40：環境省との共同実施イベント「ぶらっと立山めぐり2026」





■山を感じつつ気軽に楽しむイベント

8月9日(日)11:00～11:30、10日(月)11:00～11:30／12:00～12:30：

集まれ小学生！「なつぞら教室～アルペンルートマップを作ろう!!～」

8月11日(火・祝)11:30～12:00／12:30～13:00／13:30～14:00：

ヨガイベント「ゆるり雲上ヨガ」





【夏の立山黒部アルペンルートをお得に楽しめるWEBきっぷ】

「立山黒部アルペンルートWEBきっぷ」では、10日前までの早期購入で特定の区間をお得に利用できる「早割WEBきっぷ」をはじめ、ご利用日やご利用区間に応じた様々な商品を販売しています。WEBきっぷ商品はすべて、富山県側は立山駅発、長野県側は扇沢発の乗り物の事前予約ができ、当日スムーズに旅行を楽しむことができます。詳細は以下WEBきっぷサイトよりご確認ください。

WEBきっぷサイト： https://tateyama-kurobe-webservice.jp/AlpenTour/html/VW001W0010.html

はじめてのWEBきっぷ： https://www.alpen-route.com/webticket/





賑わう夏の「みくりが池」(8月撮影)





6月26日より始まった黒部ダムの観光放水(8月撮影)





【立山黒部アルペンルートとは？】

中部山岳国立公園・立山にある世界有数の山岳観光ルート。富山県と長野県を、ケーブルカーやバス、ロープウェイなど山岳地ならではのユニークな乗り物を乗り継いで移動しながら、標高3,000m級の立山連峰や黒部ダムの絶景を気軽に楽しむことができます。

2026年度営業期間(予定)：4月15日(水)～11月30日(月)





立山黒部アルペンルート路線図