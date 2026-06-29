京都国立近代美術館（MoMAK）では、2026年8月7日（金）から8月9日（日）までの3日間、夏のプログラム「MoMAKサマー・デイズ！フォンタネージといっしょ」を開催いたします。

7月18日（土）に開幕する展覧会「フォンタネージ―イタリアの光・心の風景」にちなんだ、フォンタネージの作品を鑑賞して自分だけの風景画を作るキッズワークショップ「ようこそ！アトリエ・フォンタネージ」や、誰もが気兼ねなくおしゃべりしながら過ごせる「もまっくファミリーデー」、美術館を支える様々な仕事が体験できる「びじゅつかんのお仕事たいけん！」などのプログラムを開催します。

「MoMAKサマー・デイズ！」開催概要

日程｜2026年8月7日（金）～8月9日（日） 開催場所｜京都国立近代美術館［〒606-8344 京都市左京区岡崎円勝寺町 岡崎公園内］ 主催｜京都国立近代美術館 支援｜Adobe Foundation 電話｜075-761-4111 公式HP｜https://www.momak.go.jp/

会期中のプログラム詳細

【Day 1】 8月7日（金） キッズワークショップ「ようこそ！アトリエ・フォンタネージ」

フォンタネージさんは、木や山、動物や人物、空や雲などを観察して、それらを組み合わせて「風景画」という絵をえがきました。このワークショップでは、美術館からみえる景色やフォンタネージさんの絵をじっくり見たあと、木や動物などを絵の中に自由に置いて自分だけの「風景画」を作ってみます。

時間｜①10:30～12:00 / ②14:00～15:30 対象｜小学3年生～6年生 定員｜各回10名程度 参加費 ｜無料 参加方法｜事前申込制（申込多数の場合は抽選）京都国立近代美術館HPの申込フォームから必要事項を入力し、送信ください。 ※参加の可否に関わらず、応募者全員にメールでご連絡をいたします。 申込締切｜2026年7月21日（火）正午

【Day 2】 8月8日（土） 「もまっくファミリーデー」

小さなお子様連れのご家族や小学生、中学生、大人の方まで、どなたでも気兼ねなくおしゃべりしながら過ごせる1日です。作品を見ながら感じたことや考えたことをおしゃべりすることで、新たな気づきや作品の魅力発見につながることもあります。子連れでの美術館デビュー、ママ友・パパ友との交流の場、学校の友達と夏休みの自由研究に、などなど、ぜひお気軽にご来館ください。

時間｜10:00～18:00（入館は17:30まで） 対象｜どなたでも（小さなお子様連れのご家族や小学生、中学生、大人の方まで） 参加費｜展覧会の観覧料（高校生以下は無料） 参加方法｜事前申込不要（当日直接ご来館ください） ※この日限定で、鑑賞がもっとたのしくなるお子様向けのツールやアクティビティもご用意しています（数に限りがございます）。

【Day 3】 8月9日（日） 「びじゅつかんのお仕事たいけん！」

美術館の展示を考える学芸員、作品をみまもる看守スタッフ、整備スタッフなど、さまざまなお仕事が体験できる一日限りのプログラムです。美術館を支えるいろいろな人たちの仕事を通して、美術館の〈裏側〉をのぞきみしてみませんか。

時間｜午前の部 10:30～13:00頃 / 午後の部 14:30～17:00頃 対象 ｜小学4年生～中学生 定員｜各回25名程度 参加費｜無料 参加方法｜事前申込制（申込多数の場合は抽選）京都国立近代美術館HPの申込フォームから必要事項を入力し、送信ください。 ※参加の可否に関わらず、応募者全員にメールでご連絡をいたします。 申込締切｜2026年7月21日（火）正午

会期中いつでも楽しめる応援プログラム

美術館デビュー応援プログラム「リング・リング・ロング」

大きな作品との出会いを楽しめる大きなまるいソファや、自分だけのお面がつくれるテーブル、絵本コーナーなどが登場します。

場所 ｜1階ロビー 参加方法｜事前申込不要（開催中どなたでも自由にご参加いただけます）

同時開催中の展覧会概要

［フォンタネージ ―イタリアの光・心の風景］ この展覧会の主人公は、アントニオ・フォンタネージさん。いまから200年くらいまえにイ タリアに生まれて、ヨーロッパのいろいろな国の風景や人びとの暮らしなどをえがきました。 58歳の時に日本にやってきて、日本の画家たちにも絵のかきかたを教えました。田舎 やまちなかの景色、牛たちがいる牧草地、水車がある風景などを見ることができます。

［コレクション展］ 京都国立近代美術館には、絵画や写真、版画、お皿、きもの、彫刻など、いろいろな作品があります。その数およそ1万7,000点！4階の「コレクション展」では、このなかから、美術館で働く学芸員が選んだ150点くらいの作品を見ることができます。

観覧料（フォンタネージ展 / コレクション展） 一般：2,000円 / 430円 大学生：1,300円 / 130円 ※フォンタネージ展は高校生以下無料、コレクション展は高校生・18歳未満、65歳以上は無料。 ※心身に障がいのある方とその付添者1名は無料（入館の際に証明できるものをご提示ください）。 ※フォンタネージ展の観覧券でコレクション展もご覧いただけます。

フォンタネージの故郷イタリアの食文化を身近に楽しめるジェラートなどをご用意！

会期中には、京都のジェラート専門店「ともみジェラーto」とのコラボレーションで完成したイタリアンジェラートなどが当館1階カフェ・ド・505でお召し上がりいただけます。2種類のジェラートやソーダフロートをはじめ、7月18日（土）～８月30日（日）の期間中にはキッズサイズのミニジェラートなど、ここでしか味わえないメニューをご用意しています。ぜひフォンタネージ展とあわせてイタリアの味をお楽しみください。

このプログラムは、子ども達が芸術に触れる機会の拡大を目指す国立美術館全体の取り組みである「Connecting Children with Museums」のひとつで、Adobe Foundationのご支援のもと実施されています。 「Connecting Children with Museums」のその他の取り組みについては、https://odekake.artmuseums.go.jp/ からご覧いただけます。