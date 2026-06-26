KIRINZI inc.は、小学生とその保護者を対象とした昆虫イベント「渋谷昆虫探検隊～発見！世界のカブクワたち～」を西武渋谷店モヴィーダ館6階・7階特設会場(東京都渋谷区)にて開催します。開催期間は2026年7月25日(土)から8月16日(日)まで。





近年、スマートフォンやゲームの普及などにより、子どもたちが自然や昆虫に触れる機会が減少しています。本イベントは日本や世界の珍しい昆虫について学び、触れることができる体験型イベントで、標本と生体を合わせて700体以上の昆虫に出会えます。





イベントのキーヴィジュアル





■本イベントの特長

※各コンテンツの詳細な内容は後日改めて発表します。





【世界中の様々な昆虫を学ぶ】

昆虫専門店「むし社」の協力のもと、世界各地のカブトムシ・クワガタ(以下、カブクワ)を中心に、希少な昆虫およそ200体の標本を展示。世界各地の様々な昆虫について知り、学ぶことができます。





【渋谷で夜の昆虫観察】

夜の環境をイメージした空間では、懐中電灯を手に日本や世界のカブクワの夜の生態を観察するワクワク感を体験できます。





【世界のカブクワと触れあう】

来場者自身が巨大な虫かごをイメージした空間に入り、世界の珍しいカブクワと実際に触れ合うことができます。





【夏休みの自由研究をサポート】

来場者にはオリジナルワークシートを配布。世界の昆虫を自由研究の題材として活用でき、多くの家庭で夏休みの悩みの種となっている自由研究づくりをサポートします。





【人気昆虫採集YouTuber・むし岡だいき氏が応援】

本イベントは昆虫系YouTuberとして国内トップクラスの登録者数27万人を持つ、むし岡だいき氏が特別サポーターを務めます。むし岡氏はプロモーション協力に加え、会場にて一日隊長を務める予定です。









■「渋谷昆虫探検隊～発見！世界のカブクワたち～」の概要

開催日時 ： 2026年7月25日(土)～8月16日(日)

開催場所 ： 西武渋谷店 モヴィーダ館6・7階(無印良品の上)=特設会場(東京都渋谷区)

営業時間 ： 11:00～19:00(最終入場18:30)

主催 ： KIRINZI inc.

チケット発売開始日： 6月26日(金)18:00～

チケット販売窓口 ：アソビュー

https://evt.asoview.com/shibuya-insect

チケミー(TicketMe)

https://ticketme.io/event/group/17ae7f54-6465-4a83-a162-cf0108303f8d/a19f3577-db5e-4cb0-a050-30da12d66979

チケット料金 ：

【早割 6月26日(金)～7月5日(日)】

入場チケットのみ ： 子供(小学生)1,000円／一般(中学生以上)1,500円

カブクワ付きチケット： 子供(小学生)1,900円／一般(中学生以上)2,400円





【前割7月6日(月)～7月24日(金)】

入場チケットのみ ： 子供(小学生)1,200円／一般(中学生以上)1,700円

カブクワ付きチケット： 子供(小学生)2,100円／一般(中学生以上)2,600円





【当日7月25日(土)～】

入場チケットのみ ： 子供(小学生)1,300円/一般(中学生以上)1,800円/

カブクワ付きチケット： 子供(小学生)2,200円/一般(中学生以上)2,700円





公式サイト ： https://shibuya-tankentai.jp/





※未就学児無料

※カブクワ付きチケットは日本のカブトムシ、クワガタのどちらかをお選びいただけます。

※展覧会の内容は状況により予告なく変更になる場合がございます。